Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta vatandaşlara hitap etti ve sandıkta tecelli eden iradenin önemine vurgu yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu'nu anan Erdoğan, Sivaslılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sandıkta tecelli eden iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Gönlümüz elbette tüm seçmenlerin güvenine mazhar olmayı ister. Ama farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza da asla hor bakmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Gösterdikleri ilgiden dolayı Sivaslılara teşekkür eden Erdoğan, "Bugün bize gerçekten farklı bir gurur ve sevinç yaşattınız. Yalnız olmadığımızı, bu kutlu yolda asla yalnız yürümeyeceğimizi bize tekrar gösterdiniz. Rabbim hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Pir Sultan Abdal'dan "Sivas ellerinde sazım çalınır" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün gördük ki Sivas ellerinde sadece sazımız çalınmıyor, sadece türkülerimiz söylenmiyor, aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor. Ayrılığın değil, kavuşmanın şehri olan Sivas'la gurur duyuyoruz. Kadı Burhanettin'in, Selçuklu'nun emaneti Sivas'la gurur duyuyoruz. Milli mücadelenin kalpgahı Sivas'la gurur duyuyoruz. Yiğit kardeşim merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'la gurur duyuyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, vatan ve millet aşığı bir dava adamı, mertlik, dürüstlük ve kadirşinaslık timsali bir şahsiyetti. Tek başına kalsa bile, Hakk'ı haykırmaktan çekinmeyen bir mizaca sahipti.

Gerektiğinde dünyaya tek başına meydan okuyabilen bir duruş sahibiydi. 'Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam' sözüyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmişti. Rabb'im kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu daima hayırla, şükranla yad edeceğiz. Onun Türkiye'ye, Türk demokrasisine ve milli iradenin bu topraklarda kök salmasına yaptığı katkıları asla unutmayacağız. Muhsin Yazıcıoğlu gibi değerler yetiştiren Sivas'ın, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına da öncülük ettiğini görüyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha kendine yakışanı yaptı."

"Gönlümüz elbette tüm seçmenlerin güvenine mazhar olmayı ister"

Alandaki, "Dik dur eğilme hafızların duası seninle." pankartını okuyan Erdoğan, "Allah razı olsun, biz de işte bu duaların himmetiyle yürüyoruz." dedi.

Sivas'ta, Cumhur İttifakı'nın 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yüzde 72 oy aldığını hatırlatan Erdoğan, kendilerine gösterilen teveccühten dolayı Sivaslılara teşekkür etti.

Kendilerine oy versin vermesin, sandığa giderek demokrasinin gücüne güç katan tüm Sivaslılara şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sandıkta tecelli eden iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Gönlümüz elbette tüm seçmenlerin güvenine mazhar olmayı ister. Ama farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza da asla hor bakmayız. Hele hele CHP zihniyetinin yaptığı gibi oy vermediler diye insanımıza 'cahil' demenin, 'bidon kafalı' demenin bizim kitabımızda yeri yoktur. Sırf istedikleri sonuç sandıktan çıkmadığı için 'Milletin karnı Toggmuş' diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne, ne de insanlığa yakışır. Bay bay Kemal siz Togg'u yapamadınız ama biz yaptık. Bir zamanlar Devrim otomobili vardı biz devrin otomobilini 60 sene sonra yaptık."

Depremzedelere yönelik hakaretleri "dibin dibi" olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, "Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz. Daha 3 ay önce eşini, çocuğunu, evini, barkını kaybetmiş yaralı bir gönüle böyle bir zulmü yapmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Hepsinden önce bunu yapanların insanlıkla alakası olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'tan bu yana milletimize ve depremzedelerimize yapılanlar, CHP Genel Başkanı ve yoldaşlarının yüzüne kara bir leke olarak yapışmıştır. Çıkıp milletten özür dilemek, af dilemek yerine, bu rezillikleri ısrarla görmezden gelmişlerdir. Nefret söylemlerinin üzerine gitmek yerine körüklemişlerdir. Hatalarını kabullenmek yerine bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanı satmakla itham etmişlerdir. Siyasi üsluplarını her gün daha da çirkinleştirmişlerdir. Bunların her biri CHP Genel Başkanı'nın alnındaki o utanç lekesini giderek daha belirgin hale getirmiştir. Milletimiz, bu zihniyeti 14 Mayıs 1950'de sandığa gömmüştü. Darbelere rağmen milletimiz bu zihniyetin oradan çıkmasına 73 yıldır izin vermedi. İnşallah 28 Mayıs, ülkemizin bu çirkin dilden, zihniyetten ve siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır. CHP Genel Başkanı, bir kaset kumpasıyla, güya 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu, böylece 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin, bu densizliklerin hepsi, kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır. Koltuklarını korumak adına ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın izniyle milletin şamarını bir kez daha yemekten kendilerini kurtaramayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin taşıdığı pankartlardan bazılarını okuyarak, "Neler bulmuşlar neler." dedi.

(Sürecek)