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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın açılışında konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm olacak bu hatla şehre nefes aldıracaklarını belirtti. Ayrıca, İstanbul'daki raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 340 kilometreye çıktığını ve kentte yeni projelerin yapılmadığını ancak kendilerinin yapacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Bu hatla şehrin ulaşımına nefes aldıracağız. Bütün binalar, surlar yıkık dökük; bunları biz yapacağız. Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem hattının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. İstanbul'da 5 yıl boşa geçti. Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar, biz yine yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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