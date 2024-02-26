Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Bu hatla şehrin ulaşımına nefes aldıracağız. Bütün binalar, surlar yıkık dökük; bunları biz yapacağız. Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem hattının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. İstanbul'da 5 yıl boşa geçti. Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar, biz yine yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika