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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Sırf kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp da hüzünlenmeyin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sırf kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp da hüzünlenmeyin"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sırf kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp da hüzünlenmeyin" "Yaptıkları 3-5 kuruş yardımı başınıza kakanlara bakıp da kendinizi garip hissetmeyin" "Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz Cumhur ittifakı olarak yanınızdayız" " Depremzede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sırf kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp da hüzünlenmeyin"

"Yaptıkları 3-5 kuruş yardımı başınıza kakanlara bakıp da kendinizi garip hissetmeyin"

"Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz Cumhur ittifakı olarak yanınızdayız"

" Depremzede vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacak, verdiğimiz sözü tutana dek gece gündüz demeden çalışacağız"

" Milletimize önce karnemizi gösterdik, sonra destek talep ettik"

" Tüm projelerimizin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Politika Haberler

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