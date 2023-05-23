Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sırf kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp da hüzünlenmeyin"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sırf kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp da hüzünlenmeyin" "Yaptıkları 3-5 kuruş yardımı başınıza kakanlara bakıp da kendinizi garip hissetmeyin" "Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz Cumhur ittifakı olarak yanınızdayız" " Depremzede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sırf kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp da hüzünlenmeyin"
"Yaptıkları 3-5 kuruş yardımı başınıza kakanlara bakıp da kendinizi garip hissetmeyin"
"Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz Cumhur ittifakı olarak yanınızdayız"
" Depremzede vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacak, verdiğimiz sözü tutana dek gece gündüz demeden çalışacağız"
" Milletimize önce karnemizi gösterdik, sonra destek talep ettik"
" Tüm projelerimizin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli"