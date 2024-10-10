Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin ardından, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Dış Politika Sırbistan Politika Belgrad

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu
Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf açıklaması geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz eti kilosu kaç TL? Domuz eti dana etinden pahalı mı? Galatasaray Adası satılacak mı? Galatasaray Adası değeri ne kadar? ÖMK ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Taşköprü Spor Çubukspor Futbol CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Taşköprü Spor Çubukspor Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hacettepe 1945 Keçiören Belediyesi Bağlum Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Hacettepe 1945 Keçiören Bağlum Spor maçı ne zaman? Çankırı FSK Kdz. Ereğli Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Çankırı FSK Kdz. Ereğli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Çarşambaspor Geredespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Çarşambaspor Geredespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Sorgun Belediyespor Gençlik Mimar Sinan Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sorgun Belediyespor Gençlik Mimar Sinn Spor maçı ne zaman, Kırıkkale Yahşihanspor Çilimli Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kırıkkale Yahşihanspor Çilimli Belediyespor maçı ne zaman? Asd Eflani Sinopspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Asd Eflani Sinopspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti? Suluova Sebat Spor Bartınspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Suluova Sebat Spor Bartınspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.