Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin ardından, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.