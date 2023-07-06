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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Erdoğan, Vucic'e teşekkür ederek Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin en üst seviyeye ulaştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Vucic'e teşekkür etti.

Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin, iki liderin gayretiyle tarihinin en üst seviyesine ulaştığını vurguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Türkiye Politika Haberler

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