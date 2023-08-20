Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Matild Palace Otel'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan'ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihin en üst noktasına ulaştığını ifade etti. - BUDAPEŞTE