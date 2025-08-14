Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir 'barış, güvenlik ve istikrar kuşağı' kurmakta kararlıyız. 23 yılda bunun her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir 'barış, güvenlik ve istikrar kuşağı' kurmakta kararlıyız. 23 yılda bunun her alanda altyapısını oluşturduk. Şimdi bir adım daha atmanın hazırlıklarını yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir 'barış, güvenlik ve istikrar kuşağı' kurmakta kararlıyız. 23 yılda bunun her alanda altyapısını oluşturduk. Şimdi bir adım daha atmanın hazırlıklarını yapıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
