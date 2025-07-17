Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşlarımız gibi Suriye'deki Kürtler de bizim öz kardeşimizdir, canımızdan bir parçadır. Elbette onların siyonizmin sofrasında meze olmasına müsaade etmeyiz. Kardeşim Şara'nın bütün bu sıkıntıların üstesinden geleceğine yürekten inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika