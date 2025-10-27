Erdoğan'dan Sındırgı Depremi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun" dedi. - ANKARA