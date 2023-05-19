Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile Görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika