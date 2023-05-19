Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.