Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdi DEMİR - Özgür EREN - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika