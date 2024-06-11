Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti ve Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de yer aldı.