Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahın, şiddetin, terörün, kantonculuk oynamanın devri tamamen sona ermiştir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonunun göründüğünü belirterek "Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol son asrın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla yüzleşmek olacaktır. Türkiye düşmanlarının aklıyla iş yapanlar eninde, sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahın şiddetin, terörün sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir" dedi.

2 günlük Karadeniz turuna dün Samsun'la başlayıp, Ordu ile sürdüren, geceyi baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde geçirdikten sonra bugün de Rize'nin ardından son durağı olan Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Kongre ve Spor Salonu'nda AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

"Trabzon büyük şehir doyamadım tadına. Uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına" cümleleri ile konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özü bir, sözü bir, gönlü bir Trabzon'da bizi tekrar buluşturan Rabbime hamdolsun" diyerek sürdürdü. Erdoğan'ın konuşması sırasında kürsüye çıkan bir partili kendisi ile öz çekim yaparken, ardından görevliler tarafından indirildi.

"Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacaklarını vurgulayarak "Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak son günlerini tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Pençe Kilit Harekatımızda orada da bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Teröristlere yönelik nokta operasyonlarımız ve hava harekatlarımız zaten hasılasız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa, anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemiz içinde de terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. İçeride emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimiz koordinasyon içinde çalışarak örgütün şehir uzantılarına nefes aldırmıyor. Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim ülkenin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması hususunda son derece karar bir tavır sergiliyor. Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden siyonistler bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi, hamisi, efendisi neredeyse kalmadı. Yani gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol son asrın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla yüzleşmek olacaktır. Türkiye düşmanlarının aklıyla iş yapanlar eninde, sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahın şiddetin, terörün sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir" diye konuştu.

"Bölgemizin geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz"

Bölgemizin geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini kaydeden Erdoğan "Bin yıldır aynı coğrafyayı paylaştığımız yan yana yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza yeni duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk, Kürk, Arap, Farisi bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz. Asırlardır bir aradayız, beraberiz. Ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İnşallah mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Bunun için böl, parçala, yönet taktiğiyle, kardeşleri birbirine düşman eden ve kaynaklarını sömüren emperyalistlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu topraklarda fitne yeşertmeye çalışanlara aldanmayacağız. Basiretle, ferasetle, stratejik akılla hareket ederek aramıza örülmek istenen husumet duvarlarını yıkıp atacağız. Trabzon'dan tüm Türkiye'ye ve sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimize samimiyetle seslenmek istiyorum. Anamızın dili farklı olabilir. Kökenimiz farklı olabilir. Siyasi görüşümüz farklı olabilir. Mezhebimiz, meşrebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış 783 bin kilometre kare vatan toprağı üzerinde biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Hiç kimse bizim bu kadim birlikteliğimizi bozamayacak. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Türkiye yüzyılının önündeki son engellerden biri olan terör belasını da ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır. İradesi ve mutabakatı en üst seviyededir. Milletimizin de desteğiyle terörsüz Türkiye diyerek tarif ettiğimiz menzili maksudumuza varacağımıza yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON