Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sığınmacıların güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması' programına katıldı.

"HİZMET VE ESERLERİMİZDE DE AZİZ MİLLETİMİZİN HUZURUNDAYIZ

"PAZARTESİ GÜNÜ DE FETHİ MÜBİNİ KUTLAYALIM"

"İŞ HAYATINA KADAR KADINLARA HER ZULMÜ YAPTILAR"

"AĞIZLARINI DOLDURA DOLDURA DEVLETE KATİL, HATTA SERİ KATİL İFTİRASI SATTILAR"

"FAİZSİZ İLK İKİ YILDA ÖDEMESİZ 4 YILLIK 150 BİN LİRA KREDİ VERECEĞİZ"

"BİZ ENSAR OLMAYA TALİBİZ, MUHACİR DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlardır mazlumların sığınağı olan bu ülke, bir daha söylüyorum burası çok önemli Boraltan Köprüsü Faciası gibi utanç sahneleri kesinlikle yaşattırmayacağız. Hatırlayın o günü ne diyorlardı? Bizi Ermenilerin eline bırakmayın. Türklere söylüyorlar. İnönü'nün olduğu dönem. Bizi siz öldürün ama Ermenilere bırakmayın. İşte meşhur Boraltan Faciası'nı budur ama bunu görmezden geliyorlar. Bunu hatırlamazdan geliyorlar. Aynen şimdi de sığınmacılara uyguladıkları olay budur. Biz bu ülkede defa Suriye'nin kuzeyinde şu anda yaptığımız briket evlerle 600 bin sığınmacıyı bu evlere taşıdık, taşıyoruz. Şimdi Katar'la yaptığımız işbirliğiyle de bir milyon yine sığınmacı inşallah yapacağımız bu konutlarda da onları iskan edeceğiz. Biz bir şeyi yaparken alternatifini hazırlıyoruz. Ona göre de adımı atıyoruz. Öyle sizi kovuyoruz, sizi barındırmayacağız lafa bak, geldiğimizin ertesi günü bunların hepsini sınır dışı edeceğiz. Biz ensar olmaya talibiz, muhacir değil. Bunlar savaştan kaçarak buralara geldi. Aynı şey Allah göstermesin bizim de başımıza gelebilir diyor. Ama biz o savaştan kaçıp bize sığınanlara ne bay bay Kemal'in yaptığını ne diğerlerinin yaptığını yapamayız. Çünkü bu zihniyet bir terör zihniyetidir. Bir terörist zihniyetidir. Onlar bunu rahat yapabilir ama biz yapamayız. Sığınmacıların gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde vatanlarına geri dönüşünü sağlayacağız. Terörden arındırdığımız bölgelere zaten şimdiye kadar 554 bin sığınmacı bu şekilde geri döndü. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla yapılan yüz bini briket eve 88 bini yakın aile yerleştirildi. Kalıcı konut projesinin tamamlanmasıyla inşallah bu sayıya 1 milyon daha eklenecek. Biz de bu süreçte sığınmacıların dönüşlerini teşvik edeceğiz. Aileye sahip çıkmak, sadece siyasetçinin ve devletin görevi değildir. Aile kurumuna ve gençlere sahip çıkmak, başta kadınlar olmak üzere tüm toplumun vazifesidir ve biz güçlü aile güçlü millet demektir buradan hareket ediyoruz. Öncü rolü sizler göstereceksiniz. Ülkemiz kadınlarının inandığı ve sahiplendiği hiçbir meselenin başarısız olma ihtimalinin bulunmadığını tecrübelerimizden çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle siz bu konuda bizi desteklerseniz, bizim önümüzü kimse kesemez. Ama siz evlatlarınızın geleceğine sıkı sıkıya sahip çıkarsanız onların istikbalini kimse karartamaz" dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023