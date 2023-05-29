Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sığınmacıların Gönüllü Geri Dönüşleri Politikanın Bir Parçası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerinin politikanın bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini de bu politikanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ülkemize ve milletimize yakışır yol ve yöntemlerle, vatandaşlarımızın bu konudaki beklentilerini karşılamak görevimizdir." - ANKARA

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023