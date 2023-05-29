Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sığınmacıların Gönüllü Geri Dönüşleri Politikanın Bir Parçası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerinin politikanın bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini de bu politikanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ülkemize ve milletimize yakışır yol ve yöntemlerle, vatandaşlarımızın bu konudaki beklentilerini karşılamak görevimizdir." - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika