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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sığınmacıların Gönüllü Geri Dönüşleri Politikanın Bir Parçası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sığınmacıların Gönüllü Geri Dönüşleri Politikanın Bir Parçası

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerinin politikanın bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini de bu politikanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ülkemize ve milletimize yakışır yol ve yöntemlerle, vatandaşlarımızın bu konudaki beklentilerini karşılamak görevimizdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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