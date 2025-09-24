Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York temaslarına devam ediyor. BM Genel Kuruluna hitap eden ve ikili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından Devlet Başkanları ve Eşleri onuruna verilen davete katıldı. - NEW YORK