Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York temaslarına devam ediyor. BM Genel Kuruluna hitap eden ve ikili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından Devlet Başkanları ve Eşleri onuruna verilen davete katıldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.