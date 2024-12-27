Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki Kaza ve Patlama Sonrası Taziye ve Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki okul servisi kazasında yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Valiliği ziyaretinin ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin evlerine taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra Pamukçu mevkiinde 26 kişinin yaralandığı servis kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek hediyeler verdi. Atatürk Şehir Hastanesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti. - BALIKESİR