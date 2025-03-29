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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Senegal ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Senegal ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte iş birliğinin atılacak adımlarla ileriye taşınacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Faye'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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