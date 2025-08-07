Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Başbakan Sonko'nun içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Ousmane Sonko'ya protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ousmane Sonko'yu Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Başbakan Sonko, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ousmane Sonko, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Sonko, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacaklar ve ortak basın toplantısı gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Başbakan Sonko için resmi yemek verecek.

Törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA