Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selo'yu serbest bırakacaklar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo'nun serbest bırakılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke hukuk devleti ise Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka mekanizma çalışmaz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika