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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selo'yu serbest bırakacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selo'yu serbest bırakacaklar

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo'nun serbest bırakılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke hukuk devleti ise Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka mekanizma çalışmaz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Politika Haberler

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