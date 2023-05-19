Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hemşeri Dernekleri ile Buluşma programında yaptığı konuşmada Selo'nun serbest bırakılacağını açıkladı. Ayrıca, milletin 14 Mayıs'taki iradesinin her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, adaletin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke hukuk devleti ise Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka mekanizma çalışmaz"

"Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır"

"Sadece depremzedelere yapılan hakaret bile bunların kabahat hanesini doldurmaya yeter"

"Siyasi hayatımızın tamamı milletimize hizmet etmekle geçti. 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca defalarca sınavdan geçtik. Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hemşeri Dernekleri ile Buluşma programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.

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