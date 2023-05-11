Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selo Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir siyasetçidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selo Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir siyasetçidir. 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan birisi sokakta elini kolunu sallayarak mı gezsin? "

" İddia edildiği gibi cezaevinde bol miktarda gazeteci yok. Bunlar yalan. Bunları iddia edenlere soruyoruz kimmiş bunlar söyleyin bilelim"

(Kılıçdaroğlu'na) " Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar borç taahhütü almış. Tefeciden borç alınır mı?"

"Biz kendi kaynaklarımızla yolumuza devam ediyoruz"

"İnşallah artık biz yurtdışına doğal gazda da petrolde de muhtaç olmayacağız"

(Temel gıda ürünlerine zam yapanlara) "Bunları yargıda terleteceğiz"

"10 11 tane bunlarda büyükşehir belediyesi var. Acaba bunlar söylediklerinin hangilerini bu belediyelerde yaptı"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selo Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir siyasetçidir. 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan birisi sokakta elini kolunu sallayarak mı gezsin? " dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023