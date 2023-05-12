Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Selçuk Bayraktar) "Bazı sahtekarların iddia ettiği gibi arsa asla almadı almaz" "Bize, gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Selçuk Bayraktar) "Bazı sahtekarların iddia ettiği gibi arsa asla almadı almaz"

"Bize, gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda durdukça kimse bizim bileğimizi bükemez"

"Bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor. Akıncı'dan KIZILELMA'ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Bunlar niçin hazmedemiyorlar da saldırıyorlar"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı sahtekarların iddia ettiği gibi arsa asla almadı almaz" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023