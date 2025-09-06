Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacak. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum; şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, evelallah bundan sonra da olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da asla atmayacağız Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından yapımına başlanan ve tamamlanan 300 bininci afet konutunun teslim töreni için öğleden sonra Malatya'ya geldi. Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından kent merkezine otobüsle hareket etti. Güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları el sallayarak selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yapıma tamamlanan yeni valilik binasının açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua edilmesinin ardından yeni valilik binasının Malatya'ya hayırlı olmasını dileyerek kurdeleyi kesti ve ardından içeriyi dolaşarak bilgiler aldı.

MİLLİ TAKIMLARA KUTLAMA

Valilik binasındaki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda yapılan 300 bininci konut kura çekimi, anahtar teslimi ve yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımı ile Euro Basket 2025'te çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımını kutlayıp, yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımına da başarılar diledi. Deprem felaketinin hemen ardından çalışmalara başladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 ilimizde inşası tamamlanan 300 bininci konutumuzun hamdolsun dağıtımını yapıyoruz. Bugün aynı zamanda yeni yatırımlarımızın resmi açılışlarını yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Modern, güvenli ve estetik bir anlayışla inşa edilen yeni yuvalarımızın Malatya ve diğer illerimizdeki kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla, ağız tadıyla sıhhat ve afiyet içinde oturmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'6 ŞUBAT'IN ACISI DERDİMİZ OLDU'

6 Şubat 2023 tarihinde dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birinin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Şu anda bu meydanda gelen 52 bin kardeşimiz bulunuyor. ve depremden sonra geride kalan kardeşlerimize Rabbimden sabır diliyorum. Mevla böylesine büyük bir acıyı bizlere bir daha yaşatmasın. 6 Şubat'ın acısı, sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizin en derininde hem de tüm ağırlığıyla hissettik. Ama bu derdi aynı zamanda bize dayanışmayı, bir ve beraber olmayı yeniden başlamayı öğretti. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır diyerek hemen kolları sıvadık. Milletimizle el ele vererek bu yaraları saracağız, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık" diye konuştu.

'DEPREM TURİSTLERİNİ BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRATIYORUZ'

Ocak ayında 200, haziran ayında ise 250 bininci konutların depremzedelere teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Deprem bölgemizdeki 5 ilimizde Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'da anahtarların çok önemli bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İşte bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. 'Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak' umuduyla tam 2 buçuk yıldır bekleyen deprem turistlerini işte bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim bugün itibariyle deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan ikisini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz. Bugüne kadar 13 ilimizde 295 bin 929'u konut ve 8 bin 907'si iş yeri olmak üzere toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz. Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Malatya'da aynı zamanda yatırım bedeli 5 milyar 940 milyon TL olan 41 projenin toplu açılış törenini yapacaklarına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz. Depremde zarar gören tarihi hükümet binamızı restore ederek yeniden ayağa kaldırdık. Az önce de kurdelesini dualarla hep birlikte kestik. Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Akçadağ ve Doğanşehir'de 6'sı ilkokul, 1'i anaokulu ve 5'i ortaokul olmak üzere 212 derslikten oluşan toplam 12 eğitim yuvamızın kapılarını da öğrencilerimize açıyoruz. Yol, köprü, içme suyu hattı, tarımsal sulama, kaldırım, menfez ve spor tesisleri yapımları kapsamında birçok projeyi başarıyla tamamladık. Malatyalıların hayatına dokunan tüm bu yatırım, hizmet ve tesisleri bugün resmen sizlerin istifadesine sunuyoruz. Tüm bu yatırımları, bu eserleri Malatyalı kardeşlerimiz için bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Nisan ayında çok ciddi bir zirai don hadisesi yaşadık. Zirai don maalesef Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik. Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizin masraflarının karşılanması için de yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz. Destek ödemelerine bu ay içinde başlıyoruz. Hükümet olarak bu süreçte sadece yeni konutlar inşa etmiyoruz. Aynı zamanda şehirlerimizi, medeniyet ufkumuzu merkeze alan modern ve güvenli bir yapıya da kavuşturuyoruz."

'GÜNDEMİMİZDE TERÖR BELASINDAN EBEDİYEN KURTULMAK VAR'

Erdoğan, "Bizim gündemimizde sadece ülkeye ve millete hizmet var. Bizim gündemimizde sizleri yeni ve güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Bizim gündemimizde Malatya ile birlikte diğer vilayetlerimizin huzuru, refahı, kalkınması, hak ettiği hizmetlerle buluşması var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır canını acıtan terör belasından inşallah ebediyen kurtarmak var. Ocaklara ateşlerin düşmediği, anaların yüreklerinin evlat acısıyla kavrulmadığı, ülkemizin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye var. Bunun için de sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça görüyoruz ki saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına son dönemde gaz verdi. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar. Diğer taraftan muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyorlar. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Bir başka taraftan Cumhur İttifakı'nın terörsüz Türkiye sürecine yönelik samimiyetini sorgulayarak akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar. Eş zamanlı olarak örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak arzı mevud peşindeki Siyonistlerin bölgemize yönelik emellerine destek veriyorlar. Yani ellerinin altındaki bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar. Yalan, provokasyon, iftira ve dezenformasyon ne ararsan hepsi bunlarda var. Hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak. Ama bilmedikleri bir şey var, biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız, Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Devlet aklı ve siyasi tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci ihtiraslara yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz. Savaş ve terör baronları inşallah hedeflerine ulaşamayacak. Evlatlarımızın hayatı üzerinde yükselen terör duvarını yıkarak iç cephemizi tahkim mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Kardeşliğimiz güçlenecek, muhabbetimiz artacak, dayanışmamız inşallah perçinlenecek. Türkiye'nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacak. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum; şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, evelallah bundan sonra da olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da asla atmayacağız Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

'ANA MUHALEFETİN HALİ İÇLER ACISI'

Muhalefetin halinin içler acısı olduğunu da belirten Erdoğan, "Sizler de görüyorsunuz ne hizmet ne yatırım ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor. Dünyada ve bölgemizde ne olup bittiğinden zaten habersizler. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor. Orada da tek yaptıkları Türkiye'yi batılılara ve yabancı medyaya şikayet etmek. İç tartışmaları bırakıp yurt dışına gittiklerinde Türkiye partisi olacaklardı. Fakat neticede ülkemizin başını yere eğdiren bir utanç kaynağı oldular. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem de Türk siyasetinin itibarına zarar veriyorlar. Uzaktan kumandayla idare edilen genel başkanın ağzından çıkanı artık kulağı duymuyor. Türk siyasetine ve bulunduğu konuma asla yakışmayan seviye yoksunu bir üslupla önüne gelene hakaret ediyor. İş öyle bir hal aldı ki bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor. En son Sinop'taki balıkları diline doladı ama baltayı yine taşa vurdu. İzmir'de kıyıya vuran ölü balıkları görmeyip de Sinop'taki balıklar için endişelenmesini kendi seçmeni dahi kimse inandırıcı bulmadı. Bunların derdi balıklar elbette değil. Bunların sorunu Türkiye'nin atılımlarıyla Türkiye'nin başarılarıyla genel başkan değişse de CHP'nin savunma sanayi hamlelerimize karşı düşmanca tavrında hiçbir değişim olmuyor. Hatırlayın bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da yalan ve iftiralarla aylarca tank palet fabrikamızı hedef almıştı. Sonra bize yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kaldı. Şimdi ne sesi çıkıyor ne de ortalıkta görünüyor. Milletten sandıkta öyle bir şamar yedi ki 2 buçuk yıldır halen kendine gelemedi. Tabii en büyük tokadı kendisini coşkuyla alkışlayanlardan aldı. Ne diyelim al birini vur ötekine. Biz bunların ikisini de muhatap almıyoruz. CHP içindeki Bizans oyunlarıyla kendilerini baş başa bırakıyoruz. Onlar birbirlerini hançerlemeye devam etsinler. Biz işte burada olduğu gibi Malatya'ya ve tüm Türkiye'ye hizmet için koşturmaya devam ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamlamasının ardından depremden etkilenen kentlere bağlantılar yaparak depremzedelere anahtarlarını teslim edip, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Recep BAĞDAT/ MALATYA,