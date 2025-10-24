Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine ve Gazilere Yeni Kontenjan Müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı açıklamada, şehit aileleri, kahraman gaziler ve engelli bireyler için yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayıracaklarını duyurdu. Bu adım, bu fedakâr grupların desteklenmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak nitelendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız." - İSTANBUL