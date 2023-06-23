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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

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