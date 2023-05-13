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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Küçük'ün ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

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