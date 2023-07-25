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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, şehit Cinkara'nın ailesine bir mesaj gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

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