Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Koca'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. Politika Kaynak: AA / Mehmet Tosun Recep Tayyip Erdoğan Şişli Politika Haberler

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