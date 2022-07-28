Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun ailesine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.

AA / Esin Işık - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Fırat Politika Haberler

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