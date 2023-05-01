Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker ve polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta intikal esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak ile Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Resul Barutçu ve Özgür Barçın'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.