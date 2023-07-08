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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde 7'li koalisyon masasını devirenin yanı sıra Pensilvanya'dan Kandil'e kadar tüm destekçilerin de sandığa gömüldüğünü belirtti. Ayrıca, muhalefetin hala yaşadıkları şoku atlatamadığını ve birbirleriyle dövüştüğünü ifade etti. Gümüşhane'de ise 52 kalem eser hizmetinin tamamlandığını ve 1 milyar 100 milyon lira harcandığını söyledi. Erdoğan, AK Parti'nin sözünün eri bir parti olduğunu ve sözünü senet olarak kabul eden bir ittifak olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz"

"28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Hala birbirleriyle dövüşüyorlar. Yaşadıkları şoku atlatamadılar"

"Gümüşhane'de hepsi farklı alanlarda 1 milyar 100 milyon lira tutarında 52 kalem eser hizmet tamamlandı"

"Biz 2 Seçim arasında ağız değiştirenler değiliz biz sözünün eri bir partiyiz. Biz sözünü senet olarak kabul eden bir ittifakız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Pennsylvania Politika Haberler

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