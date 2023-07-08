Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde 7'li koalisyon masasını devirenin yanı sıra Pensilvanya'dan Kandil'e kadar tüm destekçilerin de sandığa gömüldüğünü belirtti. Ayrıca, muhalefetin hala yaşadıkları şoku atlatamadığını ve birbirleriyle dövüştüğünü ifade etti. Gümüşhane'de ise 52 kalem eser hizmetinin tamamlandığını ve 1 milyar 100 milyon lira harcandığını söyledi. Erdoğan, AK Parti'nin sözünün eri bir parti olduğunu ve sözünü senet olarak kabul eden bir ittifak olduklarını vurguladı.