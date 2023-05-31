Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler Eski Sistem Tartışmalarına Son Noktayı Koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161'inci kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeniden güven oyu almış olması olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı adını verdiği kapsamlı bir yol haritasıyla ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacaklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeniden güven oyu almış olmasıdır. Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Ülkemiz 3 ayda 5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 161'inci kuruluş yıldönümü töreninde konuştu. Erdoğan, 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "85 milyon olarak tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak cumhuriyetimizin 100'üncü seneyi devriyesini büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Maziden atiye kurduğumuz bir asırlık köprünün ihtişamına hep beraber şahitlik edeceğiz. Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakırken aynı zamanda yeni ufuklara da yine birlikte yelken açıyoruz. Bu önemli yıldönümünü gelecek asrımıza damga vuracak yepyeni bir vizyonun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Bunun adı Türkiye Yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak kapsamlı bir yol haritasıdır. Türkiye Yüzyılı milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirip çok daha büyük hedeflere yürüme azmidir. Türkiye Yüzyılı istiklal harbi ruhuyla 85 milyonun sırt sırta verip istikbali inşa etmesinin adıdır. 85 milyon gönül birliği içinde inşallah bu vizyonu adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun ilk adımını Meclis'te zaten atmıştı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde verdiği kararla Türkiye Yüzyılı'nı sahiplendiğini de ortaya koydu" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin 2002'den beri unuttuğu siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, "Toplumumuzun farklı kesimlerinin de desteğini ve katkısını alarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşallah hayata geçireceğiz. Tüm kamu kurumlarının bu süreçte etkin rol oynaması, Türkiye Yüzyılını sahiplenmesi hiç şüphesiz başarımızı da garantileyecektir. Her organın kendi yetki alanında kalması şartıyla önümüzdeki dönemde uyum ve eşgüdüm içinde çalışacağız. Devletimizin diğer organları gibi Sayıştay'ımızın da yeni dönemde üzerine düşeni hakkıyla ifa edeceğine inanıyorum" dedi.