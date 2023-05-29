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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler Bittiğine Göre Çalışmaya Hasredeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler Bittiğine Göre Çalışmaya Hasredeceğiz

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin bittiğini ve artık tüm vaktin ve enerjinin çalışmaya, eser üretmeye ve hizmet vermeye hasredileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimler bittiğine göre, artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye hasredeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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