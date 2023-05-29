Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler Bittiğine Göre Çalışmaya Hasredeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin bittiğini ve artık tüm vaktin ve enerjinin çalışmaya, eser üretmeye ve hizmet vermeye hasredileceğini belirtti.