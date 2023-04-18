Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2013 yılına kadar IMF ile yürüdük ve bütün ödemeleri bitirip IMF ile yolları ayırdık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: "Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi" "Bay Bay Kemal Londra'dan ne kadar para aldın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2013 yılına kadar IMF ile yürüdük ve bütün ödemeleri bitirip IMF ile yolları ayırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi:

"Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi"

"Bay Bay Kemal Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Adlığın bir şey var mı? Laf.

"Bay Bay Kemal şimdide çıkmış her zamanki iğrenç üslubu ile bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor"

AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'sermaye getirme' açıklaması üzerinden yüklenerek, "Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi Bay Bay Kemal Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Adlığın bir şey var mı? Laf. Emperyalizmin Truva atı, IMF'nin ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bay Bay Kemal şimdide çıkmış her zaman ki iğrenç üsluba ile bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor" dedi.

Erdoğan, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin startını AK Parti'nin 2001'de temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'dan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkmış bize seccade edebiyatı yaptığı gibi şimdi de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim? Emperyalistlerin tetikçisi terör örgütleri ile kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay Bay Kemal Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Adlığın bir şey var mı? Laf. Emperyalizmin Truva atı, IMF'nin ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bay Bay Kemal şimdide çıkmış her zaman ki iğrenç üslubu ile bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor" dedi.

"Yanımızda olan kimdi 'Bebecan' Şimdi atıyor ve tutuyor vah zavallı"

Konuşmasında Demokrasi ve Atılım Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan'a da yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos'ta IMF başkanıyla görüşme yapıyoruz. Şu ana masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonomiyle ilgileniyordu ona da ö görevi vermiştik. Yanımda ve IMF başkanına dedim ki adamlarınız gönderiyorsunuz, adamlarınız geliyor bizde taksitleri alıyor mu? Alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi 'Bebecan.' Şimdi atıyor ve tutuyor vah zavallı. 2013 yılına kadar IMF ile yürüdük ve bütün ödemeleri bitirip IMF ile yolları ayırdık. Bize ne dediler Bay Bay Kemal'in ve İYİ Parti'nin adamları, bunlar otellerde görüşmeler yaptılar ve dediler ki 'IMF'den borç almanız lazım, ki Türkiye ekonomisini düzeltsin.' Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü, her hangi bir şey oldu mu? Eyvallah, 2013'den sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok. O zaman Merkez Bankası rezervi 27.5 milyar dolar. Peki şimdi Elhamdülillah 3 haneli rakamlara geçtik.