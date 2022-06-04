Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla"

İhlas Haber Ajansı - Hülya Keklik - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla"

" İdlib'de ve diğer bölgelerde yapımına başlanan briket evlerin 57 bininin açılışına bağlantı ile katıldık."

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ankara İdlib Politika Haberler

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