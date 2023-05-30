Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim stresini Rize'de atacak

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlenmek için Rize'ye gideceği ve babaocağında AK Partili yöneticiler ile görüşeceği öğrenildi. Ayrıca Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret edecek ve şehirdeki inşaatları inceleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tempolu yaşanan seçim sürecinin stresini Rize'de atması bekleniyor.

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, ilk turda olduğu gibi bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Erdoğan, oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84'te kaldı.

Yaklaşık 3 ayı aşan seçim serüvenini yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinlenmek için babaocağı Rize'ye gelmesi bekleniyor. Kurban Bayramı öncesi Rize'ye gelmesi beklenen Erdoğan'ın dinlenmek için geldiği Rize'de AK Partili yöneticiler ile birebir görüşme yapacağı ve babaocağında 3 vekillikten birinin kaybedilmesinin nedenlerini il yöneticileri ile görüşeceği öğrenildi.

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret edeceği de tahmin edilen Erdoğan'ın ayrıca yapımı devam eden Şehir Hastanesi, Lojistik merkez ve şehir merkezinde inşaatında sona gelinen kentsel dönüşüm alanlarında da incelemede bulunacağı öğrenildi. - RİZE

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023