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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28'Mayıs'tan sonra milletimizden yetki aldıktan sonra hepsini tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28'Mayıs'tan sonra milletimizden yetki aldıktan sonra hepsini tek...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28'Mayıs'tan sonra milletimizden yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 28'Mayıs'tan sonra milletimizden yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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