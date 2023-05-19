Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim günü sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini söyledi ve zafer sarhoşluğu içinde yol alınamayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz çok çalışacağız"
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika