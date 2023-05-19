Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim günü sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini söyledi ve zafer sarhoşluğu içinde yol alınamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz çok çalışacağız"

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023