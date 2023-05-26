Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seçim döneminde yaptıklarımız bile vizyon farkını ortaya koymaya yeter'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim döneminde yaptıklarıyla diğer adaylar arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya yeter olduklarını belirtti. Ayrıca, görselde birçok hizmet ve projenin yer aldığı bir liste de paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin, "Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasındaki vizyon ve ufuk farkını ortaya koymaya yeter." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "vizyon ve ufuk farkı"nı vurgulayan bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasındaki vizyon ve ufuk farkını ortaya koymaya yeter." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son birkaç ayda nice eser, nice proje, nice müjde" başlığı ile bir de görsel paylaştı.

Görselde sıralanan bazı hizmetler şöyle:

"TOGG teslimatları, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Altay tankı, Hürjet ve milli muharip uçak Kaan, İstanbul Finans Merkezi açılışı, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Karadeniz Doğal Gazı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir Metro Hattı açılışı, Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli Zigana Tüneli açılışı, kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden Projesi", Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol keşfi."

Ayrıca, memur ve işçi ücretlerinde, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme, 45 bin öğretmen ataması, 4 bin 134 engelli öğretmen ataması, 42 bin 500 sağlık personeli alımının açıklanması da görselde yer aldı.