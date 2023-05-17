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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim başarısı dolayısıyla liderler tarafından tebrik edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim başarısı dolayısıyla liderler tarafından tebrik edildi

Politika Haberleri

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı liderler telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Katar Politika Haberler

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