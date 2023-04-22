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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz."

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Aylin Dal - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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