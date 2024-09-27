Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde kapalı kapılar ardında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.