Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.