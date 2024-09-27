Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Genel Başkanı İzetbegoviç'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki liderin Bosna-Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdikleri öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL