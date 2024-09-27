Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Genel Başkanı İzetbegoviç'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Genel Başkanı İzetbegoviç'i Kabul Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki liderin Bosna-Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdikleri öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler Diplomasi Politika

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalışıyor

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kayserispor Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? Kayserispor Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? Antalyaspor Fenerbahçe ik 11 açıklandı mı? Antalyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri nedir, Antalya maçında kim oynayacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karşıyaka, Bornova, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli? Galatasaray Kasımpaşa ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri nedir? Galatasaray çift forvet mi oynayacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Casperlar çetesi nedir, lideri kimdir? Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, neden öldü? Isparta Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });