Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Eleştiriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in partinin yanlışlarını düzeltmede yetersiz kaldığını ve güvenlik ile dış politika konularında yerli ve milli bir duruş sergileyemediğini ifade etti. Erdoğan, eleştirilerinin parti politikaları üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.
Kaynak: AA / Adem Balta - Politika