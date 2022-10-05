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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu zat başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmakta samimiyse, özgürlük alanından biri konumundaki bu meseleyi...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şayet bu zat başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmakta samimiyse, özgürlük alanından biri konumundaki bu meseleyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu zat başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmakta samimiyse, özgürlük alanından biri konumundaki bu meseleyi ahdi temelinde çözmekte kararlıysa gelin çözümü yasa değil Anayasa temelinde sağlayalım. Dürüstsen, adam gibi adamsan gel buraya."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu zat başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden çıkarmakta samimiyse, özgürlük alanından biri konumundaki bu meseleyi ahdi temelinde çözmekte kararlıysa gelin çözümü yasa değil Anayasa temelinde sağlayalım. Dürüstsen, adam gibi adamsan gel buraya." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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