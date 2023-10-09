Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu şekilde hareket eder, Zengezur Koridoru'nun açılması başta olmak üzere verdiği sözleri tutarsa Ermenistan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu şekilde hareket eder, Zengezur Koridoru'nun açılması başta olmak üzere verdiği sözleri tutarsa Ermenistan yönetimiyle ilişkilerimizi adım adım geliştirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu şekilde hareket eder, Zengezur Koridoru'nun açılması başta olmak üzere verdiği sözleri tutarsa Ermenistan yönetimiyle ilişkilerimizi adım adım geliştirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika