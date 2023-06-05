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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün'ü atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün'ü atadı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ü atadı. Atama kararı, İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından bu akşam duyuruldu. İletişim Başkanlığı açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün'ü atamıştır."

Kaynak: ANKA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Haluk Görgün Aselsan Politika Haberler

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