Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma Sanayi Ekosistemimizi Güçlendirmeyi Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında başarı hikayesinin dünyanın diğer devletlerine ilham kaynağı olduğunu belirtti. Erdoğan, önümüzdeki dönem hedeflerinin ihracatın artırılmasıyla birlikte savunma sanayi ekosistemini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönem hedefimizi ihracatın artırılmasıyla birlikte savunma sanayi ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'ndeki konuşmasında, TCG Anadolu'nun artık bir üst segmentini yapacaklarını söyledi.

Daha bir üst segmenti yapmadan siparişler almaya başladıklarını bildiren Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili kardeş Azerbaycan'la imzalanan proje ortaklığı anlaşmasına, iki ülke arasındaki dayanışmanın yeni bir nişanesi olarak baktıklarını ifade etti.

Erdoğan, geçen aylarda ilk uçuşunu yapan HÜRJET'in de 2025 yılında envantere girmesini planladıklarını, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

"Dünyanın dört bir yanında karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurduk"

Türkiye'nin savunma gibi stratejik ve zor bir alanda yazdığı başarı hikayesinin dünyanın diğer devletlerine de ilham kaynağı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu durum aynı zamanda sektörde uzun yıllardır devam eden tahakkümün kırılmasını beraberinde getiriyor. Silah teknolojilerini ellerinde tutan kimi güçlerin ülkemize yönelik bazı hazımsızlıklarının arka planında işte bu hakikat var. Aynı şekilde bu güçlerin kendi güdümünde hareket eden muhalefet partilerinin savunma sanayi hamlelerimize çamur atmasının sebebi de budur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tıpkı insani yardımlar gibi savunma sanayi işbirliklerinde de "Türkiye Modelini" geliştirdiğini belirterek, "Bizim amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değildir. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmanın derdindeyiz. Sadece bir tarafın ürettiği diğer tarafın ise hep müşteri konumunda olduğu bir ticareti doğru bulmuyoruz. Kazan kazan anlayışıyla ortak çıkarlar ve anlayış temelinde işbirliğimizi güçlendirelim istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun dış ticaret ve yatırımlarda başarıldığına işaret eden Erdoğan, Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurduklarını söyledi.

"Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken inşallah tüm dostlarımızın yanında olacağız"

Erdoğan, aynı başarıyı savunma sanayi alanında da yakalayacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Güvenlik gibi hayati bir meselenin ülkeler arasında bir tehdit veya baskı unsuru olarak kullanılması doğru değildir. Meşru ve hukuk zemininde kalındığı sürece herkes güvenliğe dair ihtiyacı kolaylıkla giderebilmelidir. Bu anlayışla savunma sanayi alanındaki yetenek ve kabiliyetlerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak uçağı, helikopteri, SİHA'sı, gemisi, zırhlı aracı, radarı, tankı, hava savunma sistemi, füze ve mühimmatıyla kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken inşallah tüm dostlarımızın yanında olacağız. Önümüzdeki dönem hedefimizi ihracatın artırılmasıyla birlikte savunma sanayi ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik. Bu amaç doğrultusunda, yerli imkanlardan ve milli teknolojilerden azami ölçüde faydalanılmasını sağlayacağız."

Sistem bazında belli bir olgunluğa ulaşan sektörün teknolojik derinliğinin de artmasına ağırlık vereceklerini vurgulayan Erdoğan, ülkenin farklı yerlerindeki birbirini tamamlayan teknolojileri ve kabiliyetleri bütünleştirerek sanayi altyapısını daha ileri taşıyacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, hedeflenen sistem ve alt sistemlerde tabana yayılmış bir tedarik zinciri yönetimi tesis edeceklerini belirterek, "Özellikle yurt dışında ortak üretim, ortak geliştirme, teknoloji ve tecrübe transferini içeren birlikte geliştirme, birlikte büyüme ve birlikte başarma yaklaşımını hayata geçireceğiz." dedi.

"Teknofest gençliğinin yetişmesine öncülük edeceğiz"

Çocukları çok erken yaşlardan itibaren savunma sanayi sektörüyle tanıştırarak Teknofest gençliğinin yetişmesine öncülük edeceklerini vurgulayan Erdoğan, meslek liselerinden başlattıkları ihtisaslaşmayı, yüksek öğrenim seviyesinde daha da geliştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara, deniz, havacılık ve uzay lojistik destek ile güvenlik alanlarında geliştirdikleri son ürünleri fuarda sergileyen tüm firmaları tebrik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, savunma sanayi ile fuar tanıtımına ilişkin film gösterildi.

Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

(Bitti)